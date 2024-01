Il ristorante Coria degli chef Patti e Colonnetta riapre il 22 febbraio a Catania

Dopo anni di preparazione e dedizione, gli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta stanno per inaugurare il loro nuovo ristorante, Coria, che si affaccia sulla prestigiosa via Etna nel cuore di Catania. Il locale, con ingresso su via Prefettura 21, rappresenta un ambizioso passo avanti per i due maestri della cucina, già celebri per il successo ottenuto nel loro ristorante di Caltagirone.

gli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta del ristorante Coria

Il progetto Coria ha preso forma nell'immaginazione dei due chef oltre un anno fa, e ora finalmente prende vita nella vivace scena culinaria della città etnea. Dopo quindici anni di successi a Caltagirone, Patti e Colonnetta hanno deciso di trasferirsi a Catania, offrendo al loro talento gastronomico un palcoscenico più ampio e cosmopolita.

I due chef hanno sottolineato il legame affettivo con Caltagirone, dove hanno dato vita al loro primo ristorante nel 2008, ottenendo poi la stella Michelin. Hanno espresso gratitudine per la comunità calorosa e ispiratrice del centro calatino, ma hanno anche spiegato la necessità di offrire a Coria una vetrina più ampia. «Porteremo sempre Caltagirone nel cuore - hanno dichiarato - ma abbiamo valutato l’esigenza di offrire a Coria un palcoscenico più ampio e cosmopolita. Così nasce il nuovo ristorante nel centro di Catania». La proposta gastronomica di Coria, sempre firmata dai due chef, mantiene la sua radice nel territorio siciliano. La loro visione della cucina è un respiro ampio che racconta tradizioni, valorizza materie prime locali, e si distingue per l'innovazione nella selezione e la creatività nelle proposte. Molti dei piatti iconici degli ultimi quindici anni saranno presenti nei percorsi degustazione, ma i clienti potranno anche gustare nuove proposte, frutto della continua ricerca e dell'ispirazione stagionale.

Il cambio di sede rappresenta per Coria un importante punto di ripartenza, e gli chef sono entusiasti di offrire ai residenti di Catania e ai visitatori un'esperienza culinaria indimenticabile. La nuova location, sulla centralissima via Etna, promette di essere il palcoscenico perfetto per la creatività e l'eccellenza gastronomica di Coria.

