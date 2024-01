Bit Milano, la novità per il 2024: un'area dedicata al turismo termale e benessere

Una novità di quest'anno della fiera Bit Milano (Borsa internazionale del turismo), in programma dal 4-6 febbraio, sarà Thermalia, un'area di oltre 600 metri quadrati dedicata al turismo termale e al benessere. “Villaggio Thermalia” di Federterme sarà teatro, tra l'altro, di un fitto calendario di attività, tra cui incontri, workshop ed esperienze. Lo ha annunciato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, moda e marketing territoriale di Regione Lombardia.

«La Lombardia rientra a pieno titolo tra le regioni italiane con le migliori terme ubicate in tante nostre province: Bormio, Boario, Sirmione, San Pellegrino, Sant'Omobono, Miradolo e Rivanazzano - afferma l'assessore Mazzali. La campagna e i monti lombardi sono i luoghi ideali per viaggi volti a rigenerare corpo e mente. Oggi le terme sono luoghi molto diversi dall'immagine novecentesca di "luoghi di cura", sono, invece, strutture moderne, spesso lussuose e multi-servizi. Thermalia sarà l'occasione perfetta per aggiornarsi sugli ultimi trend». Dai dati forniti dal ministero del Turismo, «sono stati oltre 100mila coloro che hanno scelto le terme come destinazione turistica per il Capodanno appena trascorso, una conferma della vitalità del turismo termale in Italia, che attrae sempre più giovani - aggiunge Mazzali. Un comparto, che come ha detto il ministro al Turismo Daniela Santanché, favorisce, tra l'altro, la destagionalizzazione».

