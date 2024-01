Dubai miglior destinazione al mondo ai Tripadvisor Travellers' Choice Awards

Dubai per la terza volta consecutiva si è confermata migliore destinazione turistica al mondo, conquistando il titolo di riferimento ai Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best Destinations Awards 2024. Tale riconoscimento, annunciato dalla nota piattaforma di recensioni turistiche, viene assegnato basandosi esclusivamente sulle opinioni di milioni di viaggiatori globali, rendendolo un vero specchio delle preferenze e delle esperienze dei turisti di tutto il mondo.

Dubai premiata da Tripadvisor come miglior destinazione al mondo

I premi Travellers' Choice Awards 2024 di Tripadvisor sono attribuiti in base alla qualità e alla quantità di recensioni e valutazioni raccolte sulla piattaforma nel corso di un periodo di 12 mesi, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023. La destinazione ha impressionato la comunità globale dei viaggiatori con la sua offerta unica, ricevendo un plauso unanime per gli hotel, i ristoranti e le esperienze che offre.

Issam Kazim, chief executive officer della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), ha espresso così la sua gratitudine per il prestigioso riconoscimento: «I viaggiatori di tutto il mondo, alla ricerca di una destinazione sicura, protetta e facilmente accessibile, hanno scelto Dubai per la sua varietà di offerte adatte a ogni tipo di turista. Dalle famiglie agli amanti del divertimento, dai business traveler a chi è in cerca di esperienze culturali, Dubai ha dimostrato di essere una destinazione poliedrica, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di visitatori».

Le iniziative per facilitare l'ingresso a Dubai, la connettività aerea, il forte partenariato pubblico-privato, la scena culinaria riconosciuta a livello mondiale e la qualità della vita unica, hanno consolidato la sua posizione di destinazione di prima scelta. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, la città emiratina ha accolto 15,37 milioni di visitatori internazionali tra gennaio e novembre 2023, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022.

