Sole, relax e svago nel nuovo hotel Occidental Las Canteras a Gran Canaria

Se c'è una cosa per cui sono conosciute le Canarie dette le "Isole Fortunate" è per avere un clima privilegiato tutto l'anno. Gran Canaria non fa eccezione, con una media di 23ºC e 259 giorni di sole in media all'anno. Oltre a queste eccezionali condizioni climatiche, ci sono molti altri motivi per visitare l'isola di Gran Canaria, come ad esempio la sua eredità storica coloniale nel quartiere di Vegueta o gli impressionanti siti naturali, come le dune di Maspalomas, Roque Nublo o, naturalmente, la spiaggia di Las Canteras, considerata una delle migliori spiagge urbane d'Europa.

A Gran Canaria apre il nuovo hotel Occidental Las Canteras

Le sue acque sono perfette per praticare qualsiasi sport acquatico, in particolare il surf, e la città dispone anche di un lungomare che funge da punto d'incontro per i piani di svago e culturali della città. Questa chilometrica spiaggia possiede anche una barriera naturale di scogli a circa 200 metri dalla riva a protezione dalle maree e un ampio lungomare dotato di tutti i servizi, con locali all'aperto e caffetterie in riva al mare. A soli 100 metri dal lungomare della spiaggia di Las Canteras, si trova ora l'Occidental Las Canteras, un hotel a 4 stelle con 79 camere firmato Barceló. L'offerta gastronomica dell'hotel si compone di diverse opzioni, tra cui il ristorante a buffet, l'O! Market, e il rooftop Las Canteras, quest'ultimo con una terrazza vista mare.

La priorità è data ai prodotti locali e del territorio grazie all'utilizzo di fornitori locali, sia per rafforzare l'economia locale sia per ridurre l'impatto ambientale grazie all'approvvigionamento a km0 che diminuisce le emissioni dovute al trasporto nella distribuzione dei prodotti. Vale la pena ricordare che l'attenzione all'ambiente e alle persone sono due pilastri della strategia Esg Barceló ReGen, volta a promuovere l'impatto positivo dei suoi hotel sulle destinazioni. L'hotel dispone anche di una terrazza con piscina, di una palestra per coloro che desiderano continuare a praticare sport durante le vacanze e di un'area lobby per riunioni di lavoro.

Occidental Las Canteras

Calle Sargento Llagas 24 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)

Tel +34 828 789890

