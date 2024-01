Cannavacciuolo Vegan Collection: la dolce eccellenza vegana che conquista il palato

Anche Antonino Cannavacciuolo, a suo modo, partecipa al Veganuary, il mese che chiama a raccolta i consumatori a cibarsi di alimenti esclusivamente di derivazione vegetale. La "Cannavacciuolo vegan collection" è la nuova di dolci ideata dal laboratorio di alta pasticceria artigianale di Antonino Cannavacciuolo, un inno all'esperienza gastronomica che coniuga il gusto sublime con il rispetto per il benessere animale.

Antonino Cannavacciuolo presenta la nuova linea di dolci vegani

Nel 2022, il rinomato pastry chef Kabir Godi ha inaugurato la collezione con due capolavori per le festività di Pasqua e Natale. Si tratta di due grandi lievitati, una scelta audace che ha subito elevato il progetto a uno standard di alta pasticceria vegana. La sfida nella preparazione di questi dolci ha sottolineato la dedizione e l'abilità necessarie per creare prelibatezze vegane di altissima qualità. Da allora, la Vegan collection si è ampliata, offrendo una gamma diversificata di prodotti senza alcun ingrediente di origine animale. Creme spalmabili, tavolette di cioccolato, biscotti e praline compongono una selezione che abbraccia la varietà e la sostenibilità. Tra le eccellenze della collezione spiccano tre creme spalmabili. La "Crema nocciole e cacao" delizia il palato con la sua consistenza morbida e il perfetto equilibrio degli ingredienti. Ideale per una colazione avvolgente o per arricchire dolci fatti in casa, questa crema è un inno alla golosità vegana. La "Crema al pistacchio" si distingue per il suo 51% di puro pistacchio, mentre la "Crema spalmabile al lampone" offre un'esperienza gustativa inedita e avvolgente. La Tavoletta al lampone e pistacchi rappresenta una raffinata fusione di due ingredienti distintivi, offrendo un'esperienza vegana da gustare lentamente. I biscotti alla nocciola e riso nero, fragranti e profumati, sono la scelta perfetta per una colazione o un tè senza pensieri, arricchendo il palato con sfumature aromatiche sorprendenti. La Vegan Collection si completa con le Praline cocco e vaniglia, un prodotto certificato Fairtrade che non solo conquista il palato con le intense note di cioccolato fondente, ma promuove anche il rispetto del lavoro dei coltivatori e delle terre di origine.

