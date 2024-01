Sanremo, quasi sold-out hotel e case: ecco i prezzi da capogiro per il Festival

L'Italia è in trepidante attesa del suo Festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio 2024). E meno di un mese alla kermesse si va verso il sold out generale: dai 47 alberghi cittadini, per circa 3.300 posti letto agli 8 mila posti tra Airbnb, b&b, case vacanze, residence e altro.

Sanremo sold out per il Festival

E non solo. Si dice che non sarà sold out solo Sanremo città, ma per la prima volta il Festival potrebbe favorire anche la ricettività delle località intorno, da Imperia a Ventimiglia. Le premesse, infatti, lasciano intendere che l'edizione 74 batterà persino i numeri record del 2023. Significa arrivi, indotto, impulso economico. Anche perché i prezzi sono alle stelle. Si va in un albergo da 651 euro a notte per stanza doppia con bagno condiviso, mentre una stanza con bagno privato raggiunge i 1.021 euro a notte. E ancora in un altro albergo, le soluzioni di alloggio rimaste variano tra i 3.701 e i 5.001 euro per i cinque giorni del festival. Anche le case e ville in affitto non sono da meno, con prezzi che vanno dai 450 euro a notte fino a 6mila euro. La soluzione più costosa è una mansarda loft in centro storico con terrazza, offerta a 30mila euro per la settimana del Festival.

