Sequestrato l'hotel resort di lusso da 300mila dollari a settimana a Li Galli

L'intero resort di lusso situato sull'isolotto di Li Galli, parte della riserva naturalistica nel comune di Positano e patrimonio dell'Unesco, è stato sequestrato. Questa decisione segue il ricorso presentato dalla procura di Salerno, che ha contestato la precedente disposizione del Gip di Salerno che riguardava solo alcune opere del complesso.

Sequestro totale per il resort di lusso sull'isola Li Galli in Campania

Il resort di lusso, dove una settimana di vacanza può costare fino a 300mila dollari, è ora sotto sequestro totale. La sezione operativa navale della guardia di finanza e il comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Napoli hanno messo i sigilli a tutte le strutture alberghiere e alle opere di urbanizzazione presenti sull'isolotto. Le indagini, supportate da sopralluoghi, hanno rivelato diverse irregolarità, tra cui il cambio di destinazione d'uso di un deposito di barche trasformato in una Spa, la realizzazione di piscine ed elisuperficie per fornire servizi alberghieri di lusso, e la trasformazione di un deposito in una cappella.

La storia dell'isolotto risale al 1924, quando il coreografo e ballerino russo Leonide Massine lo acquistò, facendo costruire una villa abbellita dall'architetto Le Corbusier. Successivamente, la proprietà passò al celebre ballerino russo Rudolf Nureyev nel 1989 e fu venduta poco dopo la sua morte nel 1993. La recente azione legale ha svelato violazioni delle normative relative alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale nella zona.

