Panettone: niente Italia, al Brasile il primato mondiale della produzione

La patria del panettone che, tuttavia, non detiene il primato di produzione del dolce lievitato tipico del Natale. L'Italia, infatti, in questa graduatoria si classifica "solo" al terzo posto a livello globale, preceduta da due Paesi sudamericani come Peru (secondo) e Brasile (in prima posizione).

Il Brasile detiene il primato di produzione di panettone

Il panettone, gioiello della tradizione dolciaria italiana, ha conquistato i cuori di tutto il mondo, ma è in Brasile che le cifre di produzione raggiungono cifre straordinarie. Con circa 200 milioni di pezzi prodotti annualmente, il Brasile guida la classifica mondiale, con l'Italia che si piazza terza con 50 milioni di pezzi prodotti mediamente all'anno (numeri assoluti, ovviamente non si tiene conto del rapporto con una popolazione di gran lunga più numerosa rispetto alla nostra). Se in Italia negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di prodotti artigianali, nel Paese carioca la produzione è invece legata a panettoni standardizzati, realizzati in serie e a livello maggiormente industriale rispetto a quelli di casa nostra.

© Riproduzione riservata