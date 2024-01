Eurowings, da maggio, collegherà Hannover a Bergamo con un nuovo volo

A partire dal 6 maggio 2024, Hannover, la capitale del Land tedesco della Bassa Sassonia, diventerà la nuova destinazione in Germania raggiungibile dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) grazie ad Eurowings, compagnia che è già presente con voli per Düsseldorf dal novembre 2021. Questa nuova rotta verso Hannover rappresenta un'opportunità significativa per lo sviluppo di relazioni commerciali e turistiche, considerando che oltre il 15% della popolazione residente nella città tedesca possiede passaporto italiano o ha origini italiane. Eurowings, nota come compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, ha programmato inizialmente due voli settimanali, aumentando la frequenza a quattro a partire dal mese di settembre.

Eurowings annuncua il nuovo collegamento tra Bergamo e Hannover

Come già avviene con il volo per Düsseldorf, sono disponibili a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles&More del gruppo Lufthansa. Inoltre, i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio sui voli Eurowings, iscritti ai programmi Status Miles&More Senator, HON circle, e i passeggeri business class e a quelli in possesso di Eurowings Credit Card Gold, possono fruire del servizio fast track per l'accesso rapido ai controlli di sicurezza e dell'ingresso alla HelloSky business lounge.

«Siamo molto soddisfatti che Eurowings abbia scelto di aggiungere ai voli per Düsseldorf la destinazione di Hannover – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo. Un'apertura che conferma come l'aeroporto di Milano Bergamo possieda le condizioni di progressivo allargamento dei collegamenti con la Germania. Tanto più importante che Eurowings operi con una flotta di aeromobili di nuova generazione, garantendo comfort e sostenibilità».

I voli saranno presto in vendita sul sito della compagnia aerea eurowings.com.

© Riproduzione riservata