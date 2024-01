Dal fast casual al care casual: così cambiano i consumi fuori casa degli italiani

I consumi fuori casa degli italiani stanno attraversando un'importante fase di trasformazione. Dal "fast casual" al "care casual", la chiave del successo sembra essere legata all'abilità di offrire un'esperienza coinvolgente, sostenibile e orientata al benessere. La fidelizzazione del cliente diventa sempre più centrale, spingendo i ristoratori a ridefinire le proprie strategie per adattarsi a un pubblico più attento, consapevole e desideroso di un'offerta culinaria che rispecchi i valori del "prendersi cura" in ogni suo aspetto.

Esperienza al ristorante, così cambia la tendenza dei clienti

Nel corso di un talk durante la terza giornata di Sigep, Matteo Figura, direttore Foodservice per l’Italia, ha approfondito le dinamiche dei consumi out of home in un contesto italiano in evoluzione. La fruizione di bar e ristoranti si sta adattando a un nuovo concetto di mobilità e gestione del tempo trascorso fuori casa, con un notevole impatto sulle abitudini di consumo degli italiani. Attualmente, uno su tre italiani ha ridotto i consumi fuori casa. Questa tendenza può essere attribuita a diversi fattori, tra cui una diminuzione del potere d'acquisto che ha reso il 40% degli italiani più attenti alla spesa. Tuttavia, emerge un interessante contrappunto: nonostante le limitazioni economiche, il grado di fidelizzazione guida la scelta del ristorante per il 48% degli italiani. Si registra una riduzione delle liste di luoghi preferiti rispetto al passato, mentre diventa sempre più rilevante un'offerta inclusiva, con un menù in grado di soddisfare tutti gli stili di consumo. In questo scenario, l'offerta e la qualità emergono come elementi fondamentali nella decisione del consumatore. La ricerca di un'esperienza non replicabile a casa, la sostenibilità e la crescente attenzione al benessere, inteso come la preferenza per prodotti salutari, giocano un ruolo cruciale. Il consumatore italiano sta dimostrando un interesse sempre maggiore nel prendersi cura di sé, degli altri e del mondo che lo circonda, superando l'importanza della rapidità nella fruizione del cibo.

Se in passato abbiamo assistito all'ascesa del fast casual, oggi emerge chiaramente una nuova tendenza: l'offerta del futuro sembra essere sempre più orientata verso il care casual. L'attenzione si sposta dalla semplice velocità di servizio alla creazione di un'esperienza più curata, inclusiva e sostenibile. La ricerca di una cucina che rispecchi stili di vita sani e consapevoli diventa prioritaria, suggerendo una trasformazione significativa nel panorama della ristorazione fuori casa.

