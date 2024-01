Rhc Group: il nuovo brand per 4 hotel di lusso a Roma, Taormina e Vietri sul Mare

Novità nel panorama dell'hotellerie di alta gamma in Italia: nasce il nuovo brand Rhc Group, evoluzione di Ragosta Hotels Collection, che raggruppa 4 hotel e resort in alcune delle destinazioni più belle della penisola. Naming e design rispecchiano lo stile contemporaneo che si ritrova in ognuna delle proprietà, da Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, passando per l'Hotel Raito e il Paradiso Relais a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana fino a La Plage Resort di Taormina.

Nasce il nuovo brand Rhc Group

«Un'evoluzione legata allo sviluppo delle nostre splendide realtà fortemente legate al territorio ma con una visione internazionale legata anche ai flussi turistici» spiega Giuseppe Marchese, ceo del gruppo. «Per questo la scelta di un nome accessibile per un pubblico multilingue, che abbia uno stile contemporaneo pur mantenendo il forte legame con l'Italia, cosa che contraddistingue le nostre proprietà». Il brand Rhc Group raggruppa ora le destinazioni e accompagna il nome dei singoli hotel, grazie anche ad una declinazione di colori messi in campo per ogni realtà in funzione dei diversi materiali in uso, frutto di uno studio e di un lavoro dell'ufficio marketing interno, che il gruppo ha impostato in questi mesi in ambiti diversi.

Rhc Group rappresenta luoghi da sogno dove poter scegliere un soggiorno secondo i propri gusti, celebrare un momento speciale, organizzare un incontro di lavoro o anche prenotare un tavolo per gustare le specialità della cucina o ancora farsi coccolare nelle qualificate Spa. Rhc Group ha sede a Roma e include quattro hotel di lusso in Italia: l'Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso Amalfi Coast, 22 camere, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all'Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.

© Riproduzione riservata