Ryanair, 10 nuove rotte estive per Malpensa e Bergamo: ecco quali sono

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma questa mattina, Ryanair ha annunciato importanti novità nel panorama delle rotte estive 2024 per Malpensa e Orio al Serio (Bergamo). In totale, verranno introdotti 10 nuovi collegamenti, consolidando la posizione di queste due importanti città italiane come hub di rilievo nel settore dell'aviazione. Un significativo incremento che contribuirà a potenziare la connettività aerea e ad offrire ai viaggiatori un ventaglio ancora più ampio di destinazioni da esplorare.

Dieci nuove rotte per Ryanair negli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio (Bergamo)

A Malpensa, il debutto avverrà con cinque nuove rotte: Tallinn, Marrakech, Parigi Beauvais, Atene e Budapest. Queste destinazioni rappresentano una varietà di esperienze culturali, storiche e paesaggistiche, offrendo ai passeggeri la possibilità di immergersi in contesti unici e affascinanti.

Orio al Serio (Bergamo), altrettanto protagonista di questa espansione, vedrà l'apertura di nuovi collegamenti per Beni Mellal, Castellon, Sarajevo, Dubrovnik e Skiathos. Ognuna di queste destinazioni presenta caratteristiche uniche, dalle meraviglie naturali alle testimonianze storiche, offrendo un'ampia gamma di opzioni per i viaggiatori in cerca di avventure.

