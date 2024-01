Un asilo per cani ad Abano Terme: si aprono nuove frontiere per il turismo

Un asilo per i cani dei turisti (e non) ad Abano Terme, in provincia di Padova. La struttura si troverà in via Appia Monterosso, nell'area adiacente la succursale dell'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano. La storico paese termale, dunque, si prepara ad aggiungere un plus per i propri visitatori dog-friendly, che potranno portare con sé il proprio cane: «L'idea è venuta pima di tutto a quanti frequentano con assiduità il nostro centro cinofilo» racconta Teo Santoro, uno dei responsabili dell'associazione che ha in gestione l'area cani comunale.

Ad Abano Terme un nuovo asilo per cani

«Si vuole dare un'opportunità ai possessori di cagnolini di poter fare la propria vita normalmente, senza lasciare soli in casa gli amati pelosi. Abbiamo quindi deciso di avviare un asilo, identico a quelli fatti per i nostro bambini, che funzionerà con le stesse modalità» conclude Santoro. Da parte degli albergatori, riporta Il Mattino di Padova, arriva il plauso per l'iniziativa che apre nuove frontiere per il turismo: «Anche se di fatto il 60% delle strutture accetta gli animali, nella totalità dei casi, per motivi igienici, l'accesso non è quasi mai consentito nelle aree wellness e ristorazione. Ecco quindi che la possibilità di disporre di un luogo accogliente in cui lasciare pe qulche ora il porprio cane potrebbe rappresentare un elemento di attrattività in più, un ulteriore servizio» commenta Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme.

