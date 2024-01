Alpe di Siusi, sciatrice di 83 anni cade dalla seggiovia e muore

All'impianto di risalita Goldknopf una donna di 83 anni cade dalla seggiovia e muore

Questa mattina (giovedì 25 gennaio) all'Alpe di Siusi, in Alto Adige, si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto due sciatrici. Una donna di 83 anni è purtroppo deceduta dopo essere caduta da una seggiovia vicino alla stazione a valle dell'impianto di risalita Goldknopf. La caduta, da un'altezza di circa sette metri, ha avuto esiti fatali. Nel medesimo incidente, una donna di 55 anni è stata gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l'ospedale di Bolzano. Gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri, sono intervenuti tempestivamente per gestire l'emergenza.

