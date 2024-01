Festa del Cioccolato di Bergamo: 30mila presenze per l'11ª edizione

Grande successo per l'11ª edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo, che quest'anno ha attirato 30mila visitatori nei quattro giorni di apertura, da giovedì a domenica, con flussi costanti e picchi di presenza. Particolarmente gradita è stata la "Notte nera del cioccolato" di sabato 27 gennaio, con gli stand aperti fino alle 22, mentre la domenica calda e soleggiata si è confermata la giornata più apprezzata da tutti gli amanti del cioccolato.

Grande successo per l'11ª edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo

Record di incasso per la cena di solidarietà organizzata venerdì sera presso la Trattoria d'Ambrosio da Giuliana. Quest'anno sono stati raccolti 6mila euro, due mila in più dello scorso anno, che saranno interamente devoluti all'Associazione Oncologica Bergamasca. La scultura di cioccolato realizzata dall'artista Bruno Manenti e raffigurante Arlecchino in Città Alta è stata donata all'assessorato Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, commenta: «La Festa del Cioccolato cresce nell'offerta, nel numero dei pasticceri coinvolti, che quest'anno erano 25, e nel successo della cena solidale. Non possiamo che essere soddisfatti per una manifestazione che si riconferma particolarmente gradita dai bergamaschi e ricercata dai maestri cioccolatieri di tutta Italia».

© Riproduzione riservata