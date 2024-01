Inverno dal caldo record: minaccia per l'agricoltura italiana

Il settore agricolo italiano si trova ad affrontare una serie di sfide legate al cambiamento climatico, con il 2024 che si prospetta come un anno critico. La comunità agricola è chiamata a adottare misure preventive e adattative per fronteggiare gli impatti sempre più evidenti di un clima in evoluzione e, a tal proposito, c'è preoccupazione per le temperature estremamente alte di questa prima parte di inverno.

Siccità e caldo anomalo: in pericolo l'agricoltura

Il clima anomalo che ha caratterizzato l'inizio dell'inverno in Italia desta preoccupazioni, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Coldiretti ha evidenziato i primi segnali di stress idrico, accentuati dalla mancanza di neve nelle Alpi e sull'Appennino. Questa situazione, segnalata dai dati del monitoraggio climatico, pone un serio campanello d'allarme per il settore agricolo italiano. Le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta in Sicilia sono particolarmente colpite, complici anche le precipitazioni più scarse degli ultimi cento anni nel secondo semestre dell'anno. La carenza di piogge si riflette su diverse colture, con arance più piccole e ortaggi in difficoltà.

La mancanza di neve impedisce la creazione delle necessarie riserve idriche per le produzioni agricole. In assenza di temperature rigide, gli insetti dannosi per le colture potrebbero sopravvivere e rappresentare una minaccia nella prossima primavera. Questo fenomeno si aggiunge ai danni subiti nel 2023, caratterizzato da eventi climatici estremi che hanno causato oltre 6 miliardi di danni all'agricoltura nazionale.

