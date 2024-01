Tutto pronto per la presentazione della Rivista Savej 2024

Rivista Savej, periodico quadrimestrale, racconta il Piemonte attraverso la sua storia, i suoi personaggi, le sue vicende, con un taglio divulgativo accessibile a tutti. Nata nel 2016 come periodico online, dal 2018 viene pubblicata cartacea e distribuita nelle edicole e in alcune librerie del territorio. Si colloca a metà tra un periodico e un libro. Gli articoli presenti, inediti per la quasi totalità, sono frutto di ricerche, interviste e approfondimenti degli autori e impreziositi da immagini e fotografie scelte e richieste ad enti e persone. Il valore aggiunto sta poi nelle illustrazioni d'autore che vengono commissionate appositamente a illustratori e designer selezionati per ogni nuova uscita in base alla tematica trattata.

La Rivista Savej: storie e personaggi dal Piemonte

Gli argomenti trattati nell'ultimo numero del 2023 ci ricordano come anche a Torino al parco del Valentino era possibile sciare ed ancora quando c'erano gli elefanti con un viaggio negli zoo del passato da Stupinigi ai Giardini reali. Tema quanto mai attuale proprio in questi giorni quando il dagherrotipo di Fritz, l'elefante donato dal viceré d'Egitto Mohamed Alì al Re di Sardegna, compirà il percorso a ritroso dalla Palazzina di caccia di Stupinigi a Torino per inaugurare il restaurato Museo Nazionale di Scienze Naturali, dove sono conservati i suoi resti imbalsamati.

Pubblicato dalla Fondazione Enrico Eandi, nata nel 2016 a nome e memoria di Enrico Eandi, imprenditore di successo che ha dedicato vita, passione e studi alla lingua piemontese e alla cultura locale in senso più ampio. L'obiettivo della Fondazione è quello di continuare a tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale piemontese nelle sue diverse espressioni: ambientale, storico, artistico, linguistico e sociale.Il marcato interesse per il patrimonio linguistico locale viene ereditato attraverso il Dizionario elettronico piemontese, un progetto vivo e in costante miglioramento e aggiornamento. L'intento è quello di aiutare chi vuole imparare il piemontese o chi già lo conosce e vorrebbe semplicemente perfezionarlo. Tra i loro progetti anche il portale "Libreria Savej", una libreria online dedicata al Piemonte e ai suoi editori.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata