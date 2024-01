Austria, una cabinovia si schianta contro un albero e cade: quattro feriti gravi

Questa mattina (9 gennaio 2024), nella località sciistica austriaca di Hochoetz, si è verificato un drammatico incidente. Una cabinovia, l'Acherkogelbahn, infatti, è precipitata mentre trasportava quattro membri di una famiglia danese. E le informazioni divulgate dalla polizia rivelano come tutti gli occupanti siano gravemente feriti e come non sembrino esserci difetti tecnici alla base dell'incidente: intorno alle 10:22 la cabinovia, progettata per otto passeggeri, infatti, è precipitata a causa di uno scontro con un albero caduto su di essa mentre si trovava a ben sette metri d'altezza.

In Tirolo una cabinovia si schianta contro un albero: quattro feriti gravi

L'incidente sembra essere avvenuto tra l'ottavo e il nono pilone della funivia, approssimativamente al centro della Acherkogelbahn. La compagnia gestore della cabinovia ha subito annunciato la chiusura dell'impianto in attesa di novità sull'accaduto.

