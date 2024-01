Daruma, accordo con Glovo per il delivery a Roma dei piatti orientali della catena

Glovo, la nota piattaforma di delivery, ha stretto un'importante collaborazione con Daruma, la celebre catena di ristoranti giapponesi con base a Roma. A partire da gennaio Glovo è diventata l'unica piattaforma di delivery a domicilio ad offrire tutti i prodotti di Daruma, inclusi due nuovi format: Daruma Vegan e Daruma per Toy Mochi.

Accordo Glovo-Daruma per il delivery a Roma - foto dalla pagina Facebook di Daruma

Il gruppo Daruma, nato nel 2003 dall'entusiasmo di tre fratelli romani per la cucina giapponese, ha conquistato il cuore degli appassionati del Sol Levante con sette punti vendita posizionati strategicamente nelle zone centrali di Roma. La partnership con Glovo è parte integrante della strategia di espansione territoriale di Daruma, che prevede l'apertura di nuovi punti vendita in tutta Italia e l'introduzione di nuove linee di prodotti. Glovo, uno dei principali protagonisti del settore delle consegne a domicilio in Europa, è entusiasta di essere stata scelta come partner per supportare la crescita della rinomata catena di ristoranti giapponesi.

«Essere stati selezionati come partner per il servizio di consegna da parte del prestigioso gruppo Daruma, un punto di riferimento nella scena culinaria giapponese a Roma da oltre vent'anni, è motivo di profondo orgoglio per noi. Siamo entusiasti di contribuire al significativo progetto di espansione territoriale di questa importante realtà e di offrire ai nostri utenti la vasta e deliziosa gamma di prodotti proposti da Daruma, comodamente consegnati direttamente a casa loro», ha commentato Rafael Narvaez, direttore commerciale di Glovo Italia.

«Siamo entusiasti ed emozionati per la partnership con Glovo - dichiarano i fratelli Tesciuba - e certi che il team di Glovo ci supporterà al meglio per un lancio veramente pazzesco. La loro dedizione e attenzione nel rendere questo accordo possibile ci ha fatto chiaramente capire che oltre ad una partnership commerciale sta nascendo una vera alleanza per il mercato romano del food delivery che fornirà ai nostri clienti la qualità Daruma a casa o in ufficio con un servizio eccellente».

© Riproduzione riservata