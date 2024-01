Per Confcommercio il 2024 può essere un anno di crescita economica e di lavoro

Un mercato del lavoro tonico anche nella parte finale del 2023 conferma come l'economia italiana sia stata in grado di attraversare, senza troppe conseguenze negative, un periodo molto complicato facendo ben sperare per il futuro prossimo: il 2024 potrebbe essere infatti un altro anno di crescita, seppure non brillante. Questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat di oggi sull'occupazione.

Confcommercio: il 2024 potrebbe essere un anno di crescita economica e di lavoro

A partire da febbraio del 2021 - prosegue la nota - il nostro sistema è stato in grado di produrre quasi 1,6 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui oltre 1,1 milioni dipendenti permanenti, riassorbendo una parte dei disoccupati e riportando sul mercato del lavoro una frazione degli inattivi. Queste dinamiche hanno permesso, in un periodo di elevata inflazione, di sostenere i redditi delle famiglie e i consumi. In ogni caso non vanno trascurati alcuni elementi di grave e persistente criticità: la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, seppure in aumento negli ultimi anni, è ancora molto lontana dai valori medi europei e resta fortemente penalizzante l'elevato numero di inattivi tra la popolazione al di sotto dei 35 anni.

