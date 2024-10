L’Italia tra le mete più amate: cresce la spesa dei turisti stranieri

Il turismo si conferma uno dei settori fondamentali per l’economia italiana, sostenuto dai dati che collocano l’Italia tra i cinque Paesi dove la spesa dall’estero è maggiore. Secondo le ultime statistiche, l’Italia ha guadagnato una posizione, salendo dal sesto al quinto posto, superata solo da Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Francia.

L'Italia è una meta molto apprezzata dai turisti

I turisti tedeschi si confermano i visitatori più affezionati del nostro Paese, con una spesa complessiva che sfiora gli 8 miliardi di euro. Subito dopo, gli statunitensi hanno contribuito con 6 miliardi e mezzo, seguiti dai cittadini del Regno Unito (4,5 miliardi) e dai francesi (4 miliardi).

A livello globale, i cinesi sono coloro che spendono di più per le vacanze all’estero, con una cifra vicina ai 200 miliardi di euro, seguiti dagli statunitensi. Nel frattempo, la spesa degli italiani per viaggi oltre confine ha registrato un netto aumento, portando l’Italia dall’essere al decimo all’ottavo posto tra i Paesi che spendono di più per turismo internazionale. Questo trend positivo rafforza ulteriormente il ruolo centrale del turismo nell’economia italiana, evidenziando prospettive di crescita e consolidamento del settore per il futuro.

