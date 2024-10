Sogegross espande la rete Basko con un nuovo supermercato nel Pavese

Basko, nota insegna del gruppo Sogegross, ha inaugurato un nuovo punto vendita a San Martino Siccomario (Pv). Situato all'interno del centro commerciale “I Giovi”, il nuovo supermarket - con una superficie di 1500 mq - segue il format già vincente dell'insegna caratterizzato da un layout moderno e accogliente, progettato per garantire spazi funzionali ed efficienti, e si distingue per un'attenzione particolare all'assortimento (più di 10mila referenze disponibili) e all'offerta di servizi complementari in grado di arricchire la shopping experience.

Basko inaugura un nuovo supermercato a San Martino Siccomario (Pv)

Elemento di particolare interesse è in questo senso la presenza del bistrot, il nono della rete, che dispone di 100 posti a sedere e propone una formula bar con piatti preparati al momento, ideali per il pranzo. Questa offerta permette di soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente in cerca di prodotti di alta qualità e di un servizio attento e personalizzato. «Il nuovo punto vendita a San Martino Siccomario rappresenta un passo significativo per noi nel territorio lombardo. Questo negozio completa la nostra presenza nelle città di Broni e Stradella, con Stradella che è un punto vendita storico e Broni inaugurato a fine 2023. Aperture che evidenziano l'importanza strategica di quest'area per il nostro sviluppo e la nostra volontà di investire sul territorio e diventare un punto di riferimento per la comunità» ha dichiarato Giovanni D'Alessandro, direttore canale Basko.

«L'apertura del punto vendita di San Martino Siccomario rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, in particolare per il nostro impegno a creare opportunità di lavoro per 45 persone del territorio, di cui 35 recentemente assunte. L'80% di questi nuovi collaboratori è composto da giovani sotto i 35 anni. Investiamo nel capitale umano e, attraverso il programma Basko For Next Gen, costruiamo quotidianamente un patto con le generazioni future, perché crediamo nel loro potenziale e nell'importanza di sostenere il loro sviluppo per garantire un futuro prospero e costruire una comunità sempre più sostenibile e resiliente» ha concluso D'Alessandro.

