RCR Cristalleria Italiana protagonista al Bar Convent Berlin 2024

RCR Cristalleria Italiana ha confermato la sua partecipazione alla prossima edizione di Bar Convent Berlin (BCB), la più importante fiera internazionale dedicata al settore bar e spirits. L'evento si terrà dal 14 al 16 ottobre 2024 presso il Messe Berlin, il centro espositivo della capitale tedesca. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento cruciale per i professionisti della mixology, durante il quale RCR avrà l’opportunità di presentare la sua vasta gamma di prodotti pensati appositamente per il mondo del cocktail.

Il Bar Convent Berlin è una piattaforma di primaria importanza per produttori di spirits, distributori, barman, proprietari di locali e giornalisti specializzati. Ogni anno, professionisti provenienti da quasi 90 Paesi si riuniscono per scoprire le ultime novità di prodotto, instaurare nuovi contatti e partecipare a workshop e masterclass che approfondiscono le tendenze emergenti. La fiera è riconosciuta a livello mondiale come un punto di riferimento per il settore del barware e della mixology, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per aggiornarsi e scoprire nuove soluzioni.

In questo contesto internazionale, RCR Cristalleria Italiana intende rafforzare la sua posizione come brand di riferimento per la mixology. Durante la fiera, l'azienda presenterà un'ampia collezione di bicchieri e accessori studiati per esaltare l’esperienza di degustazione e garantire la massima funzionalità e stile ai professionisti del settore. Tra i prodotti esposti figurano tumbler, highball, calici, mixing glass e jigger, tutti pensati per rispondere alle esigenze specifiche dei bartender e dei mixologist.

I prodotti che RCR porterà al Bar Convent Berlin sono realizzati in Luxion®, un vetro sonoro superiore brevettato che combina trasparenza, brillantezza e resistenza. Questo materiale risponde perfettamente alle esigenze dei professionisti che ricercano non solo l’eleganza estetica, ma anche alte performance e durabilità. Un ulteriore vantaggio di Luxion® è la sua completa riciclabilità, un aspetto che lo rende una scelta sostenibile, senza compromessi sulla qualità.

Il Bar Convent Berlin è riconosciuto a livello internazionale come la fiera di riferimento per il mondo dei cocktail e del barware. Protagonisti del settore, come proprietari di bar, baristi, distributori e produttori, partecipano a questo evento per scoprire le nuove tendenze, confrontarsi con altri professionisti e stringere nuovi contatti commerciali. Con la sua partecipazione, RCR Cristalleria Italiana punta a consolidare il suo ruolo di leader globale nel settore della mixology, unendo tradizione e innovazione nelle sue creazioni.

