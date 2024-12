Crazy Pizza di Briatore conquista anche Belgrado: il brand chiude un 2024 da record

Crazy Pizza, il marchio di punta del Gruppo Majestas guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa, celebra un anno di straordinario successo con un'espansione significativa: l'apertura del suo primo ristorante nei Balcani. L'11 dicembre, infatti, è stato inaugurato il nuovo locale di Belgrado, in Serbia. «Siamo estremamente contenti di poter festeggiare con questa nuova apertura uno splendido 2024 per il marchio, che ci ha portato a superare i 45 milioni di ricavi e oltre 500 addetti a livello globale» ha commentato Briatore.

La sala del Crazy Pizza di Belgrado

Belgrado, una delle città più antiche d'Europa, rinomata per la sua ricca storia, cultura e vivace vita notturna, è la cornice ideale per questa nuova avventura. Situata in una posizione strategica tra Europa orientale e occidentale, la capitale serba rappresenta un mix unico di tradizioni europee e balcaniche, che il brand intende valorizzare portando il suo innovativo concetto di “fun dining” nella prestigiosa Galerija Belgrade. Il nuovo ristorante si distingue per un ambiente contemporaneo e raffinato, con una spaziosa terrazza e un'ampia zona bar. Capace di ospitare fino a 120 persone, la location offrirà un'esperienza all-day dining, dalla colazione alla cena. Qui, gli ospiti potranno assaporare piatti iconici della tradizione italiana, accompagnati da un servizio curato nei minimi dettagli, in un'atmosfera esclusiva e cosmopolita.

L'apertura di Belgrado segue quelle di Napoli, New York City e, più recentemente, St. Moritz, inaugurato il 6 dicembre. Questo straordinario percorso di espansione ha permesso a Crazy Pizza di consolidare la propria leadership internazionale nel segmento del luxury-fun dining. «Con l'apertura a Belgrado, che segue quelle di New York City e St. Moritz, Crazy Pizza aggiunge un tassello importante alla strategia di crescita internazionale del marchio» ha proseguito Briatore. Con questo 18° ristorante, confermiamo la nostra volontà di portare il nostro concept di "Italian fun dining" dovunque, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, all'Europa e oltre. Belgrado, con il suo mix unico di cultura e innovazione, è una meta sempre più attrattiva per imprenditori, creativi e turisti alla ricerca di esperienze nuove ed autentiche. In questo contesto, crediamo che Crazy Pizza si distinguerà ed affermerà grazie alla sua proposta basata sull'eccellenza, sulla genuinità e sull'intrattenimento, che sono i pilastri del nostro successo».

