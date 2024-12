Cesarine: un 2024 da record, tra crescita del pubblico italiano e successo mondiale

Il 2024 è stato un anno straordinario per Cesarine, la piattaforma italiana che celebra l'autentica cucina di casa. L'aumento del pubblico italiano del 25%, più del doppio rispetto al trend nazionale del turismo enogastronomico (+12%), e la partecipazione di oltre 30mila ospiti provenienti dagli Stati Uniti testimoniano infatti un'espansione senza precedenti. Seguono Australia, Regno Unito, Canada e Nord Europa tra i principali mercati internazionali. Un successo che riflette non solo la crescente passione per le esperienze enogastronomiche autentiche, ma anche l'impegno di Cesarine nel valorizzare le tradizioni culinarie italiane attraverso iniziative innovative.

Cesarine: un 2024 da record per la cucina italiana autentica

In un contesto in cui il turismo domestico ha registrato una crescita significativa, Cesarine si è distinta come leader del comparto. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico curato da Roberta Garibaldi, il 70% degli italiani ha effettuato almeno una vacanza negli ultimi tre anni motivata da cibo, vino e olio, con un incremento del 12% rispetto al 2023. Su questo sfondo, Cesarine ha saputo intercettare una fetta crescente di pubblico, soprattutto grazie a proposte innovative come le "Seratine". Questi eventi settimanali, organizzati in 10 città italiane, hanno offerto agli ospiti l'opportunità di immergersi nella tradizione culinaria con due formule: l'aperitivo conviviale o l'esperienza più immersiva "Mani in pasta".

Nonostante la forte crescita domestica, l'anima internazionale di Cesarine rimane centrale. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato, con oltre 30mila ospiti accolti nel 2024, seguiti da Australia, Regno Unito, Canada e paesi del Nord Europa come Germania, Francia e Svizzera. Tra le iniziative di punta, spicca l'apertura della prima scuola di cucina Cesarine ad Assisi, dove turisti e appassionati hanno potuto apprendere i segreti della cucina italiana direttamente dalle sue custodi. Nel corso del 2024, Cesarine ha poi stretto collaborazioni con associazioni prestigiose come I Borghi più Belli d'Italia e Dimore Storiche d'Epoca. Accordi che mirano a portare il turismo enogastronomico fuori dai percorsi tradizionali, valorizzando le gemme nascoste del territorio italiano.

Ma la missione di Cesarine non si limita al turismo: la piattaforma continua infatti a distinguersi per il suo impegno sociale. Tra le iniziative più significative del 2024, spiccano i progetti con UDI Bologna a sostegno delle detenute, con la realtà Emmaus di Alba per persone fragili e con il Tortellante di Modena, un'iniziativa che promuove inclusione e tradizione a favore di giovani con autismo. Il 2024 ha poi segnato un altro traguardo speciale: il ventesimo anniversario dalla fondazione della storica associazione che ha dato vita a Cesarine. Per celebrare questo importante momento, la community si è riunita a Bologna in una grande festa dedicata alla tradizione e all'autenticità della cucina italiana. L'anno si è concluso con una serie di eventi internazionali, tra cui cooking class per stampa e influencer a New York, organizzate in collaborazione con Enit, Bologna Welcome e Destination Verona Garda, per portare l'autentica cucina italiana oltre oceano.

© Riproduzione riservata