Pizza meno cara in Europa: si riduce l'inflazione nel 2023

Nel dicembre 2023, il prezzo della pizza e della quiche (torta salata tipica della cucina francese) acquistate nell'Unione europea (Ue) era, in media, superiore del 5,9% rispetto a dicembre 2022. A dicembre 2022, la media era superiore del 15,9% rispetto a dicembre 2021.

I dati economici indicano un rallentamento del tasso di inflazione del prezzo di pizze e quiche nel 2023. A segnalarlo è Eurostat- Ufficio statistico dell'Unione europea Tra i Paesi Ue, l'inflazione annua più alta per pizza e quiche nel dicembre 2023 è stata registrata in Ungheria (+13,4%), seguita da Lussemburgo (+11,3%) e Lettonia (+10,6%). Per l'Italia è registrato un dato del 4,3%. Nei Paesi Bassi si è registrato un calo del 0,9%, mentre si sono registrati lievi aumenti in Danimarca (+0,6%) e Belgio (+1,0%).

