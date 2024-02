San Valentino batte Pasqua per la vendita di cioccolato

San Valentino si conferma come una festa importante per la vendita di cioccolato, almeno stando ai dati di Coop Alleanza 3.0. Nel corso dell'ultimo anno, i negozi della cooperativa, sparsi in otto regioni dall'Friuli alla Puglia, hanno infatti registrato un aumento delle vendite di prodotti a base di cioccolato durante la settimana della festa degli innamorati, dal 13 al 19 febbraio, superando addirittura le vendite della settimana di Pasqua. Di fatto, sono stati venduti 1,6 milioni di prodotti, mentre durante la settimana di Pasqua "solo" 1,5 milioni.

A San Valentino venduto più cioccolato rispetto a Pasqua

Complessivamente, nell'arco dell'anno, sono stati venduti oltre 22 milioni di prodotti a base di cioccolato, con picchi significativi durante le settimane di Natale e della Befana, che hanno registrato rispettivamente 2,7 milioni e 2,4 milioni di vendite. La festa di San Valentino si posiziona quindi in alto nella classifica delle occasioni di vendita di cioccolato, probabilmente perché il dolce è considerato il regalo perfetto per celebrare l'amore, soprattutto grazie alle confezioni a forma di cuore e ai messaggi dedicati all'affetto. Tra i prodotti più richiesti spiccano quelli a marchio Coop, che rappresentano il 15% delle vendite totali annue, pari a circa 3,5 milioni di confezioni. La metà di queste vendite riguarda la linea solidale di Coop, Solidal, che non solo garantisce materie prime certificate Fairtrade ma supporta anche cooperative e piccole comunità di produttori nel Sud del mondo.

