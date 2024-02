L'avocado piace agli italiani: consumate 45mila tonnellate in un anno

Agli italiani piace sempre di più l'avocado. L'Italia, nella stagione 2022-2023, ha registrato, infatti, un consumo di 45mila tonnellate di avocado, equivalenti a 0,8 chili pro capite. Lo rende noto la World Avocado Organization (Wao). A guidare l'avo-mania è la Francia, dove sono state spedite 150mila tonnellate durante la stagione 2022/23. Seguono la Germania e il Regno Unito, con 110mila tonnellate ciascuno e la Scandinavia con 60mila tonnellate.

Gli italiani consumano in media circa 0,8 chili pro capite di avocado

Analizzando i risultati del consumo pro capite, la Francia risulta essere il Paese europeo che consuma più avocado, con 2,3 kg a persona nel 2022/23, seguito dalla Scandinavia con 2,2 kg. Gli italiani, in media, hanno consumato circa 0,8 kg pro-capite mentre lo scorso anno la media era di circa 0,7 kg. Altri aumenti si possono notare in Paesi come Francia e Regno Unito (1,6 kg nel 2022-23). I consumatori principali nei mercati chiave sono i Millennials (nati tra il 1980 e il 1994) e la Generazione Z (nati dal 1995-2010), che amano - evidenziano gli analisti i- gli avocado per «i loro benefici per la salute e per il loro ottimo sapore». Il Perù è il maggior fornitore di avocado in Europa, con 331.767 tonnellate in arrivo nella stagione 2022/23. Al secondo posto la Colombia con 90.880 tonnellate, seguita dal Cile con 60.011 tonnellate, dal Kenya con 58.657 tonnellate e dal Sudafrica al quinto posto con 57.671 tonnellate. il Messico è il primo esportatore mondiale di avocado ma meno del 5% va in Europa, mentre il 90% è destinato agli Stati Uniti.

