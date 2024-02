Certificato premium di italianità per il “Ristorante La Vecchia Roma” in Spagna

Fabio Moya e Vincent Deville dirigono il “Ristorante La Vecchia Roma”, un locale di cucina italiana situato nella città di Dénia, sulla Costa Blanca spagnola. Il ristorante ha recentemente ottenuto la Certificazione Ita0039 by Asacert, raggiungendo il massimo rating: platinum. Un riconoscimento ottenuto, spiegano, grazie alla loro passione per la gastronomia italiana e l'impegno per garantire l'autenticità dei prodotti.

La facciata del “Ristorante La Vecchia Roma” di Dénia (Spagna)

«La nostra città d'origine è Roma - affermano - portiamo la sua ricca tradizione culinaria tramandata dalla nonna dello chef. Il nostro ristorante si distingue per le specialità romane, con la pasta alla carbonara in cima alle preferenze dei nostri clienti. Utilizziamo ingredienti autentici come il pecorino romano e il guanciale, abbinati a una pasta fresca preparata con farina italiana di alta qualità. Anche i nostri ravioli fatti in casa sono diventati una vera attrazione per i nostri ospiti».

Secondo i Moya e Deville il successo a livello planetario delle cucina italiana risiede proprio nella scelta delle materie prime utilizzate. «Il marchio Dop svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'origine e la qualità dei nostri prodotti. La nostra pizza, con una crosta sottile e preparata secondo le tradizioni italiane, è un'altra ragione per cui i clienti amano la nostra cucina». Ai turisti, i due ristoratori raccomandano di informarsi attentamente sui ristoranti italiani nei luoghi che visitano, assicurandosi che offrano autenticità e ingredienti italiani di alta qualità. E che sia, possibilmente, comprovata. Da qui la loro scelta di richiedere la certificazione Ita0039 - 100% Italian Taste Certification. «Desideravamo comunicare ai nostri clienti - spiegano - il nostro impegno nell'offrire una cucina italiana autentica e di alta qualità. La certificazione Ita0039 ci ha fornito il riconoscimento ufficiale del nostro impegno nel garantire l'autenticità dei nostri piatti e l'uso di ingredienti italiani certificati».

FONTE: Askanews

© Riproduzione riservata