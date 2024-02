Vacanze nella Penisola calcidica e Macedonia centrale? Ecco tutte le novità 2024

Nella splendida cornice della Fondazione Rovati a Milano, la Penisola calcidica e Macedonia centrale hanno presentato le novità e le nuove sinergie per il 2024 in collaborazione con il Gist, Gruppo Italiano Stampa Turistica, che rappresenta i media italiani che si occupano di turismo.

La Penisola Calcidica, in Grecia

Le splendide regioni bagnante da un mare che ha il primato delle bandiere blu in Grecia (103), puntano sul turismo lento e sostenibile che rispetti la natura incontaminata del loro territorio. Giorgio Broutzas, direttore dell'Ente per la promozione turistica della Penisola Calcidica e Leonidas Tsiantis direttore della Pomozione turistica della Macedonia Centrale, hanno presentato tutte le novità del 2024: il lancio del “Cammino di San Paolo” che partendo da Cipro attraversa la Macedonia Centrale per giungere a Roma. Un percorso che attraversa i luoghi più importanti della Storia greca, dove sono vissuti Aristotele, Filippo e Alessandro Magno.

A gennaio 2024 è stato inoltre aperto al pubblico, dopo un restauro durato 20 anni e costato 20 milioni di euro, il palazzo Aigai di Filippo, detto anche il “Partenone macedone”, un sito archeologico di grande interesse culturale. Sono state inoltre ricordate le iniziative di sinergia culturale con Regione Toscana che, dopo il concerto dell'orchestra Toscana di LIvorno in onore di Maria Callas nel 2023 a Stagyra, vedrà nel 2024 l'organizzazione della seconda tappa del symposio greco etrusco al parco archeologico di Populonia. Inoltre sono state comunicate le prossime iniziative culturali che riguardano la sinergia tra la Fondazione L.Rovati tramite il suo responsabile archeologo Giulio Paolucci, Francesco Tapinassi direttore della promozione toscana e la Penisola Calcidica.

