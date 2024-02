Birra, panificati frozen e farine: Molino Spadoni a Beer & Food Attraction 2024

Beer & Food Attraction 2024 sarà per Molino Spadoni l’occasione per mostrare in maniera sinergica le proposte dell’universo birra più le numerose referenze legate al mondo molitorio e i panificati frozen. Ad accomunare questi tre ambiti è il target a cui l’azienda intende rivolgersi in questa fiera: pizzerie, pub, birrerie e bar, in linea con i trend del food & beverage contemporaneo.

Molino Spadoni verso il Beer & Food Attraction 2024

La birra, elemento distintivo del salone riminese, avrà uno spazio speciale allo stand. Protagonista sarà il Birrificio del Molino Spadoni, in cui si stanno conducendo importanti progetti di ricerca e sviluppo su alcune tecniche di lavorazione. L’azienda, infatti, è la prima in Italia a estrarre i composti aromatici del luppolo attraverso una tecnologia innovativa che consente di ottenere una gran quantità di miscele per creare tantissime varietà di birra. «Questa nuova tecnologia - dichiara Beatrice Bassi, delegata Cda Molino Spadoni per il brand - favorirà anche un’importante ottimizzazione dei costi di produzione senza intaccare la qualità del prodotto. Gli investimenti continuano anche sul fronte delle birre senza glutine, di cui abbiamo già una referenza».

Nell’ottica di mettere a disposizione di pizzerie, pub, birrerie e bar un’offerta completa food & beverage, Molino Spadoni porterà a Beer & Food Attraction anche i panificati frozen, con un focus sulle Palline frozen per pizza, di cui l’azienda vanta la più ampia gamma sul mercato. Realizzate con le migliori selezioni di farine e la pasta madre, vengono prodotte artigianalmente in 7 versioni diverse, dalla classica fino alle più particolari: Soia, 7 Cereali, Khorasan Kamut, Farro integrale, Carbone vegetale e Integrale. «La pallina porta una componente di servizio importante in pizzeria perché consente di realizzare un varietà maggiore di impasti anche in minime quantità - sottolinea Bassi -: in questo modo il locale può adeguare l’offerta anche quando non c’è un’ampia affluenza di pubblico, mantenendo un menù ampio e senza sprechi».

Sempre della linea gelo, allo stand si potranno toccare con mano anche le proposte del mondo pinsa, sia le Pinse Frozen Molino Spadoni, precotte per offrire prestazioni time saving, sia i PanPinsa, schiacciatine che nascono dalla tipica ricetta della Pinsa, prodotte con pasta madre e biga, caratterizzate da una lunga lievitazione dell’impasto e un’altissima idratazione. Perfette per i locali sono anche le Ciabattine pretagliate da farcire a piacere, che mantengono la fragranza anche il giorno successivo alla cottura. «Un’offerta che garantisce qualità anche nei locali in cui si dà più attenzione al beverage - fa notare Bassi -: con queste referenze si possono inserire in menù proposte varie, gustose e facili da preparare anche quando la mancanza di personale qualificato si fa sentire».

Allo stand non possono mancare le farine, declinate nelle innumerevoli versioni che l’azienda ha messo a punto in oltre un secondo di storia. Al pubblico verranno proposte demo di preparazione degli impasti per pizza, cooking show e laboratori. Il principale riguarderà l’abbinamento birra e formaggi, in cui Nicola Grande, mastro birraio del Birrificio del Molino Spadoni, e Massimo Giovagnoli, Responsabile Commerciale del Brand Officine Gastronomiche Spadoni, realizzeranno percorsi sensoriali inediti e inaspettati.

«Beer & Food Attraction sarà un’occasione per fare squadra e mostrare ai clienti tutta la nostra passione - conclude Beatrice Bassi -. Siamo particolarmente orgogliosi di come abbiamo organizzato la nostra presenza in questa fiera perché potremo preparare pizze, panini e pinse autoprodotte, dalla farina alle farciture fino ai topping realizzati con le specialità norcine de I Malafronte, i formaggi Officine Gastronomiche Spadoni e salumi di Mora Romagnola».

Molino Spadoni

Via Ravegnana 746 - Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056

© Riproduzione riservata