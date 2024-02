Da Manchester a Barcellona: Ryanair svela le nuove rotte da Reggio Calabria

Giornata da ricordare oggi, giovedì 15 febbraio, per la Calabria, dato che Ryanair ha annunciato l'inaugurazione del suo operativo estivo del 2024 con una sorprendente notizia: l'apertura di una nuova base nell'aeroporto di Reggio Calabria. D'ora in poi sarà possibile volare verso destinazioni internazionali come Berlino, Barcellona, Manchester, Marsiglia e Tirana due volte a settimana. Inoltre, ci saranno cinque voli a settimana per Bologna, quattro per Torino e tre per Venezia. Questo ampliamento della rete di collegamenti aerei non solo offrirà agli abitanti della Calabria una maggiore accessibilità a importanti città europee, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e lo sviluppo economico della regione, come dichiarato dal governatore Roberto Occhiuto.

Ryanair svela le nuove rotte da Reggio Calabria

«È un giorno davvero importante per la Calabria - ha commentato Occhiuto. Avere un interesse così marcato da parte di Ryanair è per noi motivo di grande orgoglio, ma rappresenta anche una nuova entusiasmante sfida. Il traffico aereo nella Regione nel 2023 è stato di circa 3,3 milioni di passeggeri e per il 2024 puntiamo a 4 milioni. L'obiettivo è avere in Calabria entro qualche anno 6 milioni di passeggeri: raddoppiando di fatto il dato del 2023, migliorando al contempo la ricettività delle strutture alberghiere. Tra qualche mese avremo un'invasione di turisti da tutta Europa e dobbiamo farci trovare pronti» ha concluso Occhiuto.

