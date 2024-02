Molini Pivetti a Gulfood 2024 nel World Trade Center di Dubai

Molini Pivetti sarà presente all'edizione 2024 di Gulfood, l'appuntamento che da 29 anni presenta al mondo le più importanti innovazioni e i lanci di tendenze in ambito Food & Beverage, in programma al World Trade Center di Dubai, dal 19 al 23 febbraio 2024.

Molini Pivetti parteciperà a Gulfood 2024

Presso lo Stand F56, Hall 4, l'azienda italiana specializzata nella produzione di farine di alta qualità dal 1875 presenterà la Linea Special, una gamma di farine dedicate alla pizza e alle sue varietà regionali, esaltando uno dei piatti simbolo del nostro Paese, amato e celebrato in tutto il mondo.

«A Dubai proporremo ai numerosi visitatori la nostra Linea Special di farine per pizzeria, ideata e prodotta per i più diversi tipi di utilizzo, frutto di un'accurata selezione dei grani e di un lavoro attento di analisi e sviluppo di cinque referenze dai tratti distintivi precisi e inconfondibili», afferma Giulia Chessa, marketing manager di Molini Pivetti, che aggiunge: «Siamo certi che il pubblico internazionale di Gulfood saprà apprezzare le nostre selezioni dedicate alla realizzazione di un piatto davvero universale, amato a ogni latitudine».

Le farine protagoniste alla fiera di Dubai, al via il 19 febbraio, sono il frutto di un importante lavoro di ricerca ma anche di squadra: Molini Pivetti, infatti, ha riunito un team di propri tecnici insieme ad esperti pizzaioli per la creazione delle nuove referenze, ideate per quei professionisti che ricercano nelle proprie preparazioni l'alta qualità della materia prima insieme a una facile lavorabilità e massima resa, per un risultato sempre fragrante e gustoso.

Come spiega Chessa: «Attraverso una proficua collaborazione, i maestri pizzaioli hanno affiancato i nostri tecnici nella ricerca e sviluppo di prodotti di altissimo livello per i professionisti della pizza. A Gulfood presenteremo proprio il risultato di questo corposo lavoro di squadra: le farine della Linea Special, dedicata a tutti quei professionisti della pizzeria che desiderano solo il meglio per le loro creazioni, declinando uno dei piatti-simbolo della nostra penisola nelle varianti tipiche delle diverse regioni d'Italia».

La Linea Special si compone di cinque referenze per preparare tre specialità di pizza: la napoletana, l'emiliana e la pizza alla romana.

“Nafavola” è una farina grano tenero Tipo 0, unica nel suo genere e perfetta per ottenere un'autentica pizza Napoletana, tradizionale e innovativa. E' disponibile in due tipologie in base alla forza “W” del prodotto: Nafavola 270 è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione, grazie a una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall'alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione.

Nafavola 320 è consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione; anch'essa ideale per la preparazione della pizza Napoletana tradizionale e innovativa; ha una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l'impasto e una migliore struttura durante la lievitazione.

La farina “Maggica”, Tipo 0, è stata ideata per realizzare la pizza Romana, alla pala e in teglia. Consigliata per impasti con 24-48 ore di lievitazione, ad alte idratazioni, “Maggica” è in grado di garantire un'ottima capacità di assorbimento e facilità di lavorazione, per una pizza croccante all'esterno e morbida all'interno.

“Sorbole” è una farina Tipo 00 prodotta da grani selezionati esclusivamente italiani e consigliata per impasti con 3-24 ore di lievitazione; risulta ideale per dare vita a una pizza tipicamente emiliana: ampia, leggera, tirata e croccante, proprio come piace in Emilia.

“Incanto”, infine, è la farina di Tipo 0 con germe di grano specifica per preimpasto e per impasti diretti, studiata per preparazioni tipo biga, tipo poolish, per il rinfresco del lievito madre o per pizza: è un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore e con l'aggiunta di germe di grano, dona profumi incantevoli.

Grazie alla capacità di porsi al fianco dei professionisti rispondendo alle loro esigenze, Molini Pivetti continua a rafforzare e valorizzare la propria rete di distributori e clienti in Italia e nel mondo: a Gulfood, infatti, insieme al distributore saranno presenti anche le pizzerie locali per le dimostrazioni e la realizzazione delle differenti varietà di pizza, coinvolgendo i professionisti e i visitatori su stand.

L'attenzione al prodotto, alle esigenze dei professionisti e al territorio, concretizzano il “Saper far farina” di Molini Pivetti, da anni impegnata anche sul piano della sostenibilità attraverso digitalizzazione della filiera "Campi Protetti Pivetti", il monitoraggio e il miglioramento delle colture agricole, fino al recente investimento in un impianto di biogas.

© Riproduzione riservata