Tre chef di fama internazionale salgono sulla World Cruise di Msc Crociere

Msc Crociere offrirà un'esperienza culinaria unica accogliendo a bordo di Msc Poesia tre chef di fama internazionale nel corso della World Cruise 2024, un tour intorno al mondo lungo 121 giorni verso 52 destinazioni, in 31 Paesi diversi.

La Msc Poesia farà un tour intorno al mondo lungo 121 giorni verso 52 destinazioni, in 31 Paesi diversi

Con 52 destinazioni distribuite in 31 paesi, la World Cruise 2024 offre un'opportunità unica per immergersi in diverse culture e tradizioni culinarie. Partita a inizio gennaio, ad oggi, Msc Poesia ha già circumnavigato l'Africa, permettendo agli ospiti di esplorare destinazioni spettacolari lungo tutto il tragitto.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza dei passeggeri, Msc Crociere ha inoltre invitato a bordo tre chef rinomati, offrendo agli ospiti l'opportunità di esplorare il mondo attraverso il gusto grazie a un ricco programma gastronomico.

Gli chef si uniranno alla World Cruise in momenti diversi per preparare menu completi composti da tre o quattro portate con i migliori e più rappresentativi piatti del proprio Paese.

Questo permetterà agli ospiti di sperimentare tanti sapori e pietanze distintive durante la navigazione, arricchendo ulteriormente il viaggio con esperienze culinarie indimenticabili.

Il rinomato chef sudafricano Reuben Riffel, noto per i suoi ristoranti e il successo mediatico, proporrà un menu ispirato ai sapori locali, offrendo agli ospiti l'opportunità di assaporare autentici piatti come il pesce marinato al sapore del Capo, l'agnello al pepe di Karoo e il malva pudding.

Lo chef brasiliano Allan Vila Espejo proprietario di rinomati ristoranti, servirà un menu che include un’autentica zuppa di manioca, stufato di pesce alla Bahia con verdure e latte di cocco e una tradizionale torta brasiliana al cioccolato e cocco.

Lo stellato chef svedese Niklas Ekstedt, presenterà piatti ispirati agli ingredienti naturali, tra cui aragosta in camicia e salmone confit.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza, gli chef saranno presenti di persona per accogliere gli ospiti mentre assaggiano le loro prelibatezze nei ristoranti principali della nave.

Da sinistra gli chef Riffel, Villa Espejo ed Ekstedt

Intanto Msc Crociere ha già annunciato l'apertura delle vendite per le World Cruise 2025 e del 2026. Coloro che desiderano scoprire il mondo il prossimo gennaio, hanno la possibilità di prenotare il proprio viaggio a bordo di Msc Magnifica con un itinerario sorprendente e completamente nuovo che include 50 incredibili destinazioni in 21 paesi diversi. La rotta attraversa il Mediterraneo, l'Africa, il Sud America, la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Asia e il Mar Rosso, per poi ritornare in Europa passando per la Giordania e l'Egitto.

La World Cruise 2026 invece toccherà 47 splendide destinazioni e 32 paesi con Soste notturne a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai permetteranno agli ospiti di immergersi nelle ricche culture di varie regioni e destinazioni di fama mondiale

© Riproduzione riservata