Valtur acquisisce lo storico Gusmay Beach sul Gargano. Obiettivo? Farne un resort a 5 stelle

Il Gruppo Valtur, guidato dall'imprenditore Giuseppe Pagliara, punta sulla Puglia e sigla un accordo ventennale per la gestione del Gusmay Beach Resort, un gioiello incastonato tra Peschici e Vieste, nella cornice mozzafiato del Gargano.

Il resort, che sarà operativo già dalla prossima estate, vanta 182 camere, di cui 82 saranno trasformate in suite a cinque stelle nel corso di un anno. La struttura si sviluppa in quattro corpi distinti, offrendo una varietà di sistemazioni per soddisfare ogni esigenza:

Corpo Gusmay: posizione panoramica con ricevimento, 62 camere superior, Spa, ristorante panoramico per la colazione e piscina relax.

Area Cala del Turco: 90 camere comfort distribuite in 6 edifici di due piani.

Suite Le Dune: 20 suite a pochi metri dal mare.

Suite a ridosso della spiaggia: 10 suite con vista mozzafiato, ristorante "Il Ginepro" e beach bar bistrot "Il Trabucco".

In collaborazione con la famiglia Casarano, proprietaria del resort, Valtur ha avviato un imponente progetto di upgrade che porterà il Gusmay Beach Resort alla categoria 5 stelle. L'obiettivo è creare un microcosmo di incanto dove la natura regna sovrana e la raffinatezza dei dettagli fa la differenza.

L'acquisizione del Gusmay Beach Resort consolida la presenza di Valtur in Puglia, una regione dal grande potenziale turistico. Il gruppo ha già in programma l'apertura di un nuovo resort a Rivabella, Gallipoli, previsto per il prossimo anno.

«Il mercato pugliese è in linea con lo scorso anno, ma siamo fiduciosi - afferma Giuseppe Pagliara al Corriere della Sera - Con il nostro impegno e la nostra dedizione, continueremo a contribuire alla crescita del turismo in questa regione meravigliosa».

