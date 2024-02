Dall'Umbria alla Sardegna in meno di 2 ore: Aeroitalia riapre il volo Perugia-Olbia

Grande novità per i residenti di Umbria e Sardegna: Aeroitalia, infatti, in collaborazione con la società di gestione dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria (Sase), ha ripristinato la tratta Perugia-Olbia. Questo servizio, in funzione dal 3 giugno al 27 settembre, riflette l'impegno di AeroItalia nel promuovere la connettività all'interno del nostro paese e nel facilitare l'accesso a destinazioni di grande interesse turistico e culturale.

Per l‘estate Aeroitalia ha ripristinato il volo Perugia-Olbia (credits: Eros Picari)

La rotta estiva sarà operativa con frequenze che garantiranno flessibilità e comodità ai viaggiatori, consentendo sia brevi fughe che vacanze più lunghe, a seconda delle preferenze. I biglietti saranno disponibili per l'acquisto sul sito web della compagnia aerea, tramite il call center e presso le agenzie di viaggio partner.

