Louis Burger apre il terzo ristorante a Trieste: ecco dove

Louis Burger ha annunciato oggi, lunedì 19 febbraio, l'apertura del suo terzo locale a Trieste, in viale XX Settembre. La nuova location - fanno sapere - promette un'esperienza culinaria unica, da raccontare e da vivere appieno. Con burger innovativi, combinazioni di ingredienti originali e ricercati, porzioni generose e nomi accattivanti, il locale si distingue come gli altri due già esistenti: Udine, dallo stile rosa, e Pordenone, dallo stile giallo. Collaborando con lo studio di design Masquespacio di Valencia, il locale di Trieste si veste di un vivace azzurro, conferendo un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Il team di Louis Burger

Il colore diventa elemento distintivo per Louis Burger, trasmettendo intenzioni specifiche per ogni spazio e immergendo i clienti in un'esperienza riconoscibile e memorabile. Entrare in uno dei locali Louis Burger significa ritrovarsi in un ambiente sorprendente, dove le pareti adornate da scritte luminose regalano sorrisi con giochi di parole e toni accattivanti. Contrariamente ai comuni ristoranti che puntano sull'immagine, i locali di Louis Burger si concentrano sul testo come forma di espressione e nascono con l'idea di offrire uno spazio dove ogni individuo possa sentirsi libero di esprimersi appieno e godere di un'esperienza culinaria autentica e stimolante.

