Ursula von der Leyen si ricandida alla presidenza della Commissione europea

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen si candida a diventare di nuovo la presidente della Commissione europea. «Vorrei candidarmi per un secondo mandato e sono molto grata alla Cdu (Unione Cristiano-Democratica di Germania) per avermi proposto come candidata di punta alle prossime elezioni europee - ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Berlino insieme al presidente della Cdu, Friederch Merz. Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell'Europa. L'Europa per me è casa e oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un secondo mandato» alla guida della Commissione europea».

© Riproduzione riservata