Un anno all'insegna della musica e dell'arte per Bolzano e i suoi visitatori. Il capoluogo altoatesino, piccola gemma incastonata tra le montagne e crocevia di tante culture, ha conquistato un posto di rilievo nel firmamento della musica grazie ad eventi di respiro internazionale quali il Jazzfestival e il Bolzano Festival Bozen con il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, senza dimenticare che proprio da qui partono le tournée estive della European Union Youth Orchestra e della Gustav Mahler Jugendorchester. Ed è proprio “sulle note” di questa anima artistica che la città accoglie con orgoglio un riconoscimento di grande prestigio internazionale: Bolzano è stata infatti designata “Unesco Creative City of Music”.

Bolzano è Città Creativa della musica 2024 Unesco

Unica città italiana a ricevere questo titolo, Bolzano ha sempre trovato nella musica quel linguaggio capace di unire le diverse identità culturali che la animano ed è per questo che l'Unesco l'ha scelta per entrare di diritto nel ristretto club delle sue Città Creative. Grande soddisfazione quindi per un riconoscimento che premia l'impegno e l'attenzione che Bolzano ha sempre posto sulla cultura e in particolare sulla musica quale fattore di sviluppo per la comunità, come sottolineano le parole del Sindaco Renzo Caramaschi e dell'assessora alla Cultura Chiara Rabini: «La musica ha abbattuto i confini dei singoli, è stata capace di sintonizzare le emozioni su un canale comune e continua ad insegnarci ogni giorno l'ascolto dell'altro. La musica è quel linguaggio che può muovere verso una dimensione sociale matura, equa e sostenibile, nel comune sentire di un pensiero capace di unire i popoli nel segno della pace».

Il titolo di Città Creativa della Musica offrirà l'opportunità - a breve e lungo termine - di creare nuove collaborazioni internazionali, condividere conoscenze ed esperienze anche nell'ambito della rete Unesco, far crescere la comunità musicale e creativa locale, potenziare i luoghi dedicati al fare musica per ospitare eventi musicali estivi all'aperto o indoor che possano così riqualificare gli spazi pubblici, gettare le basi per costruire un hub creativo in cui possano confluire musicisti di talento al fianco di prestigiose Istituzioni accademiche e di formazione, start up e altro per dar vita a un vero e proprio incubatore di idee per “sintonizzare” le persone sulla stessa frequenza. Un riconoscimento quindi che farà da motore per la realizzazione di ambiziosi progetti:

L'orchestra sociale: Un'orchestra cittadina con radici nel tessuto sociale più profondo della città, su iniziativa delle scuole ad indirizzo musicale di tutti i quartieri bolzanini e degli Istituti musicali cittadini.

Forever Young: Nella logica dello sfruttamento dei benefici effetti della musica e della sua forza di coesione sociale rientra anche il coinvolgimento degli anziani. I laboratori di Forever Young saranno promossi con la Libera Università di Bolzano e si comporranno di guide all'ascolto, interventi musicali di specialisti in pedagogia musicale e, accompagnati da musicisti professionisti, solisti, e interazione musicale con i soggetti coinvolti.

Across: Un laboratorio musicale dal vivo, che prevede una serie di workshop e concerti che coinvolgono richiedenti protezione internazionale e asilo ospitati nei centri cittadini, con l'esecuzione di musica delle loro tradizioni riassemblata in una nuova composizione che tutte le attraversa, diretta e mediata da un compositore/direttore del territorio. Una prima forma di accoglienza, un incontro con persone e culture diverse nel linguaggio universale della musica, che le possa impegnare e includerle rendendole protagoniste e al contempo limiti forme di discriminazione.

Think tankcreativity: La Città di Bolzano annualmente promuoverà un bando, rivolto agli enti e alle associazioni cittadine, per la realizzazione di progetti che contribuiscano all'attuazione di politiche e strategie con un impatto diretto nel settore creativo che coinvolgano almeno una città della rete delle Città Creative Unesco in uno qualsiasi dei settori creativi. L'obiettivo è quello di creare un laboratorio creativo internazionale, che anno dopo anno possa favorire non solo lo scambio di buone pratiche bensì la condivisione di progetti operativi con città che nel mondo hanno riconosciuto la creatività come fattore strategico. I progetti dovranno valorizzare forme di collaborazione per facilitare l'integrazione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da differenti orizzonti culturali, e dovranno essere promossi secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Immersivechamber: Espandere la visibilità e l'attrattività di Bolzano attraverso la valorizzazione del patrimonio musicale della sua Orchestra con un'attività a metà tra virtuale e reale.

New sounds old sounds: Il Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni con Glocal Piano Project ha trasformato il concorso in un vero e proprio festival pianistico dislocato e globale. Il progetto sarà ampliato con almeno 15 hotspots, sparsi in tutti i continenti, fino alla community Spirio, una nuova tecnologia che consente di riprodurre “a casa propria” sul proprio pianoforte Steinway & Sons eventi dal vivo: i concerti prodotti in città durante le finali del concorso pianistico potranno essere trasmessi in modalità autosuonante in qualsiasi parte del mondo.

