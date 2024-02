Marche, 60 milioni per il turismo. Priorità il recupero dei borghi

Le Marche puntano al turismo: dalla Regione in arrivo 60 milioni per il recupero dei borghi e la promozione del territorio. Nel dettaglio circa 50 milioni di euro andranno a sostegno delle imprese e per misure infrastrutturali e con un obiettivo prioritario: il recupero e la rivitalizzazione dei borghi e per la riqualificazione delle strutture alberghiere e ricettive. I rimanenti 10 milioni andranno a promuovere e consolidare l’immagine del sistema turistico, partendo dal mare, passando per i borghi e per arrivare infine ai monti Sibillini.

La Regione Marche destina 60 milioni al turismo

«Abbiamo a disposizione una ingente quantità di risorse che ci permettono di entrare nel vivo delle strategie per raggiungere gli obiettivi che abbiamo condiviso con il territorio e con gli operatori - afferma il presidente della regione Francesco Acquaroli, come riporta Il Resto del Carlino - Politiche per i borghi, miglioramento delle strutture ricettive, promozione turistica, bandi per la creazione dei prodotti turistici rivolti alle imprese e bandi per l’animazione dei territori rivolti i comuni. L’accoglienza coinvolge segmenti e fattori diversi, realtà pubbliche e private, che lavorando insieme in sinergia possono concorrere a rendere le Marche ancora più ospitali e adatte alla domanda turistica di questo periodo storico. I numeri presentati raccontano di un turismo che cresce raggiungendo numeri record, numeri che incoraggiano e ci impegnano a migliore».

