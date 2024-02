Anoi, nasce l'associazione per l'accoglienza. In regia il senatore Centinaio

Anoi, acronimo che sta per Associazione nazionale ospitalità italiana Made in Italy, è pronta a fare il suo debutto nel mondo del turismo italiano questa settimana, con un evento di presentazione ufficiale che si terrà a Palazzo Madama a Roma, giovedì 1 febbraio. Tuttavia, è importante sottolineare che Anoi non si configura come una nuova associazione di categoria tradizionale, bensì come un'entità in grado di unire gli operatori della filiera turistica, dell'agroalimentare e dell'artigianato in progetti territoriali finalizzati all'innovazione e al miglioramento dei servizi di accoglienza e ospitalità.

Anoi, in cabina di regia il senatore Gian Marco Centinaio

La figura chiave di questa iniziativa è il senatore Gian Marco Centinaio, attuale vicepresidente vicario del Senato e ex ministro dell'Agricoltura e turismo, insieme al senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della 9^ Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. Centinaio sarà conferito della presidenza onoraria di Anoi, mentre a guidare l'associazione sarà Rosa Lotito. L'obiettivo principale di Anoi è quello di diventare rapidamente un punto di riferimento autorevole nel settore, fornendo informazioni tecniche accurate agli operatori e offrendo opportunità di formazione professionale mirata alle reali esigenze delle aziende e dei lavoratori.

