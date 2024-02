Passaporti, per i ritardi il turismo organizzato valuta la richiesta di danni

Non si placano le polemiche sui tempi di rilascio e rinnovo dei passaporti. Una situazione che pesa sui consumatori, ma che preoccupa anche gli operatori del mercato turistico. Non è bastata la lettera che le associazioni del turismo organizzato che hanno scritto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un incontro che potesse portare ad una risoluzione del problema. Ora, la Federazone del turismo organizzato (Fto) rilancia.

«Potremmo chiedere i danni al ministro»

In un'intervista rilasciata a 24 Mattino su Radio 24, il presidente di Fto - Confcommercio Franco Gattinoni ha annunciato: «Potremmo chiedere i danni al ministro. Stiamo ancora aspettando una sua risposta perché non si può definire un'emerganze: è un problema che ci trasciniamo dietro da troppo tempo e che sta addirittura peggiorando invece di migliorare». Dopo aver denunciato una perdita di circa 300 milioni di euro di fatturato, il rischio, secondo Gattinoni, è di perderne altri 200 solo nel 2024 anche perché «se da una parte possiamo aitare e indirizzare i clienti che comunque entrano in agenzia, il vero problema è che non riusciamo a intercettare coloro che, scoraggiati, rinunciano al viaggio o magari decidono di ripiegare su Paesi più vicini per i quali non serve il passaporto».

Oppure «adottare soluzioni di vacanza che fuoriescono dai circuiti di turismo organizzato in cui agiscono gli operatori», come ha spiegato al Sole 24 Ore Domenico Pellegrino, presidente Aidit - Confindustria. Nel frattempo il deputato di Azione Fabrizio Benzoni è pronto a presentare una quarta interrogazione in poco più di 12 mesi a Piantedosi, mentre il parlamentare della commissione Turismo Gianluca Caramanna ha assicurato all'assemblea Fiavet - Confcommercio che «sono mesi che stiamo lavorando per un accordo col ministro per velocizzare il rilascio anche attraverso altri canali».

© Riproduzione riservata