Un italiano su 4 "segue" il cibo sui social. Subito dopo ci sono i viaggi

Più di 1 italiano su 4 segue il tema cibo e alimentazione sui social media, con particolare attenzione per Cucina e alimentazione (28%), Viaggi (24%) e Musica (24%). Il “cibo” è l'argomento che gli italiani considerano di più quando decidono di seguire un influencer e il pubblico è prevalentemente femminile. Chi acquista sono giovanissime appartenenti alla GenZ e donne over 55.

Il Cibo sui social attira un italiano su 4

Questi i risultati, per nulla clamorosi, e che confermano anzi una tendenza che Italia a Tavola registra quotidianamente, emergono dalla nuova ricerca dell’Osservatorio InSIdE (aka influencer, stories, identities and evolutions), promosso dalla sede italiana dell’agenzia internazionale Pulse Advertising, in collaborazione con Eumetra e l’Università di Pavia.



