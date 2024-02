Prodotti senza lattosio: la spesa degli italiani è cresciuta del 44% in tre anni

La spesa media delle famiglie italiane per i prodotti senza lattosio è cresciuta del 44% in tre anni. E il giro di affari dei prodotti che vanno incontro alle intolleranze alimentari a giugno 2023, come riportato dall'Osservatorio Immagino, ha superato i 4,7 miliardi di euro.

Cresce del 44% la spesa degli italiani per i prodotti senza lattosio

Secondo i dati Gfk Consumer Panel Italia Mat Nov23, i prodotti senza glutine e senza lattosio stanno avendo una crescita importante anche in Italia, tanto che quelli senza glutine sono acquistati dal 30,3% delle famiglie italiane, mentre quelli senza lattosio addirittura dal'83,2%. Negli ultimi tre anni inoltre la spesa media per i prodotti senza lattosio è aumentata del 44%, mentre per quelli senza glutine del 13%.

Oggi il claim “senza glutine” è presente con il 10,2% delle referenze del totale food, esclusi acqua e alcolici, come riporta l'Osservatorio Immagino, con un peso del 9,6% sul giro d'affari complessivo del paniere alimentare rilevato, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro di sell-out. E rispetto all'anno precedente, nel 2023 le vendite sono aumentate del +6,1% a valore mentre i volumi sono calati del 6,8%. Alla perdita di volumi hanno contribuito principalmente gli affettati, la maionese, le uova di Pasqua e i würstel, così come la riduzione dell'offerta a scaffale (-2,9%).

I prodotti “senza lattosio”, invece, muovono un giro d'affari complessivo di oltre 1,9 miliardi di euro e hanno registrato la performance migliore di questo paniere, infatti nel 2023 il claim è cresciuto a valore (+16,6%) e a volume (+0,9%), favorito dal contributo positivo della domanda e soprattutto dell'offerta. Le categorie che hanno vissuto le principali crescite a volume sono state dessert freschi, grana e simili, yogurt funzionale e bevande a base di latte Uht.

