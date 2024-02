Stop a nuovi bar e ristoranti a Burano e Murano: ok dalle associazioni

Ok delle associazioni alla proposta del Comune di Venezia che vuole vietare nuovi bar e ristoranti a Murano e Burano

Il progetto del Comune di Venezia - avanzato lo scorso novembre e che andrebbe a vietare nuove aperture di bar, ristoranti e pubblici esercizi nelle isole di Murano e Burano - ha ricevuto il via libera da parte delle associazione di categoria e verrà presentato e discusso nel prossimo Consiglio comunale. Una stretta in arrivo, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni sono sorti tantissimi esercizi in uno spazio relativamente ristretto e limitato. Basti pensare come le due isole complessivamente contino circa 7mila abitanti, con il numero di esercizi commerciali che ha sfondato quota 260.

