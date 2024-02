Hilton Milan, Stefan Voncila è il nuovo direttore commerciale

C'è una new entry nello staff dell'hotel milanese del gruppo Hilton: Stefan Voncila, classe 1982, di origini rumene, è stato nominato direttore commerciale di Hilton Milan, prendendo così le redini delle strategie di vendita, le negoziazioni e tutte le operazioni commerciali dell'hotel. Nel mondo dell'ospitalità, da più di 20 anni, Stefan vanta una lunga esperienza all'interno degli hotel del gruppo Hilton con incarichi di sempre maggiore responsabilità, partendo nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest, fino all'Hilton Prague, dove è approdato grazie al general manager Elevator Programme.

Prima di arrivare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton di Vienna, per la cui gestione si è aggiudicato il premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year Emea/Apac. Dopo pochi giorni dall'ingresso in Hilton Milan, Stefan Voncila ha dichiarato: «Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative Esgche il nostro general manager mette in campo, anch'esse fondamentali per il successo dell'hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura».

