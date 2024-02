Palazzo Caravita di Sirignano sarà un hotel 5 stelle lusso gestito da Rocco Forte

Palazzo Caravita di Sirignano (Na), della famiglia Colella, sarà un hotel 5 stelle lusso. A gestirlo Rocco Forte Hotels. Nunzio e Anna Colella, ai quali fa capo il Gruppo Capri con i marchi di moda Alcott e Gutteridge, avevano acquisito l'immobile nel 2018 tramite una holding di famiglia con l'intenzione «di donare a Napoli un'esperienza alberghiera all'altezza del fascino e dell'unicità della città».

Palazzo Caravita. Foto: Wikipedia

La ristrutturazione, che secondo Il Sole 24 Ore si aggira intorno ai 60 milioni di euro, è stata affidata all'architetto Michele Bönan. L'albergo avrà 46 suite, un rooftop con piscina panoramica, due ristoranti, giardini privati, bar e una grande spa. Rocco Forte Hotels raggiunge così 14 alberghi e resort di lusso. Per il gruppo in futuro sono previste diverse aperture: Rocco Forte House a Milano nel 2024; The Carlton, Milano e Costa Smeralda, Sardegna nel 2025.

