Hospitality, che numeri alla 48ª edizione: sfiorati i 20mila visitatori professionali

La 48a edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia dedicata al comparto Horeca, si è chiusa oggi al quartiere fieristico di Riva del Garda con un importante risultato: sfiorati i 20mila visitatori professionali, in crescita dell'8% rispetto allo scorso anno, provenienti da tutta Italia e da altri 15 Paesi, la manifestazione ha riunito l'intera filiera dell'accoglienza con 861 espositori (+35% rispetto al 2023), un'ampia partecipazione e un'affluenza continua in ogni giornata. Internazionalità, innovazione e visione: caratteristiche che hanno entusiasmato la community dell'Horeca, fortemente coinvolta dai contenuti e dalla qualità e varietà della proposta espositiva.

Grande successo per l'edizione 2024 di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza

«Un risultato che conferma la leadership di Hospitality nel settore grazie alle scelte strategiche e al lavoro fatto nella realizzazione di questa edizione. Continueremo a investire nell'unicità della offerta espositiva, sia in termini di merceologie che di tipologie di aziende presenti, e nel consolidare le nostre collaborazioni storiche a livello nazionale e internazionale, nell'interesse degli operatori professionali» ha evidenziato Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. La manifestazione, con la sua offerta completa di servizi e prodotti, ha dimostrato di saper rispondere a ogni esigenza e preferenza dei visitatori, registrando una consistente partecipazione di imprenditori della ristorazione, del settore alberghiero e di pubblici esercizi, oltre che degli operatori dell'extra-alberghiero.

Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha commentato: «In ogni edizione cerchiamo di offrire una panoramica completa su tutte le ultime tendenze del settore, e stupire i visitatori con contenuti sempre nuovi, idee e proposte concrete per la loro attività. Ne è testimonianza l'entusiasmo degli operatori che hanno visitato la fiera con la certezza di trovare la soluzione giusta e il partner perfetto per il proprio business. Un'edizione che ha coinvolto un pubblico nuovo e fortemente orientato all'acquisto».

