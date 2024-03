Da marzo avviata una partnership: il burro Inalpi per gli studenti di Alma

Dal 1° marzo è stata attivata una partnership tra Inalpi e Alma, la più importante scuola dell'ospitalità in Italia. Alma rappresenta il più importante centro di alta formazione per la cucina e l'ospitalità italiana a livello nazionale ed internazionale, in grado di formare gli chef più autorevoli del futuro panorama gastronomico. Dal 2004 Alma forma cuochi, pasticceri, bakery chef, maestri della pizza e del gelato, sommelier, professionisti di sala e manager della ristorazione. La società Inalpi da anni è vicina al mondo della ristorazione che testimonia la particolare attenzione verso la qualità dei suoi prodotti presenti come materie prime nei ristoranti più blasonati d'Italia. Un percorso in cui Inalpi ha sempre creduto e di cui è stata sempre orgogliosa: fornire alta qualità utile ai grandi chef e ai grandi maestri gelatieri.

La partnership tra Alma e Inalpi è attiva dal 1° marzo

Per Inalpi il settore Horeca rappresenta un momento di orgoglio, e lo dimostra da tempo anche attraverso la partnership con la guida Michelin che dura da più di 5 anni, con la sua presenza in qualità di sponsor al lancio delle nuove stelle Michelin e alla premiazione degli chef meritori dell'ambita stella. Inalpi sempre in collaborazione con la guida Michelin dà vita all'esclusiva guida - “I migliori ristoranti d'Italia - le Stelle della guida Michelin 2024” - un'edizione unica che rappresenta l'eccellenza, una sintesi con i soli ristoranti stellati italiani. Proprio per proseguire questo percorso virtuoso che vede Inalpi al centro del mondo food fatto di ricerca e tecnica, ma soprattutto di persone come gli chef, che investono il loro tempo per un mestiere appassionante ma che richiede sacrificio, impegno e creatività, non poteva non completare il percorso stesso con una partnership strategica con Alma, la scuola di alta formazione per la cucina italiana. Dal momento che il lavoro dello chef è stato spettacolarizzato in tv con moltissime trasmissioni di cui alcune sono divenute estremamente famose, la scuola di cucina Alma è diventata ancora più ambita da tutti gli studenti che aspirano a diventare chef.

Inalpi è orgogliosa di questa collaborazione che considera strategica e tattica, un passo importante verso la ristorazione italiana. Tutti gli studenti utilizzeranno il burro Inalpi in aula durante la parte didattica ed è altresì importante evidenziare che già da alcuni anni Alma ha selezionato il burro Inalpi come ingrediente e materia prima base per le ricette degli chef e dei maestri pasticceri. La partnership è un risultato, frutto di questa scelta, non l'inizio di un rapporto di collaborazione, ma la naturale conclusione di un sodalizio già in essere da anni. Inalpi considera il settore Horeca un interlocutore di grande valore e la collaborazione con Alma risulta un'opportunità unica di avvicinamento all'intero comparto. L'agenzia 32Consulting ha proposto ed agevolato l'accordo di collaborazione tramite il suo fondatore Andrea Biagini il quale dichiara: «Sono molto soddisfatto di questa nuova opportunità, personalmente ritengo che non ci sia miglior matrimonio tra una società ed una scuola di formazione ispirati dagli stessi valori, in questo caso la scelta di Inalpi e Alma rappresenta la logica conclusione di un percorso virtuoso in essere da anni. Solo il fatto che il burro Inalpi è stato selezionato da Alma da molti anni ed abbia superato le attente valutazioni di un team di esperti della scuola, non può che essere un chiaro segnale dell'ottimo e costante impegno dell'azienda Inalpi nella ricerca della qualità».

Gabriella Bollino, direttore commerciale & marketing Inalpi commenta così il nuovo progetto: «Questo accordo ha per Inalpi un duplice valore. Innanzitutto, il proseguimento di una collaborazione che mette al centro il Burro Latterie Inalpi, referenza che appartiene alla storia della nostra azienda e che è portatrice di tutti quei valori che caratterizzano la nostra filiera corta e certificata del latte. E contestualmente questo conferma la vicinanza di Inalpi, non solo alla grande cucina stellata e di eccellenza, ma anche alla gastronomia gourmet del futuro che, in una scuola di alta specializzazione, rappresentano il domani della cucina italiana, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo».

© Riproduzione riservata