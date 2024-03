Frutta e verdura, export da record nel 2023: sfiorati i 5,8 miliardi di euro

Il 2023 ha segnato un nuovo record per il valore delle esportazioni italiane di ortofrutta fresca, registrando una crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'Istat, il valore totale delle esportazioni è salito a 5,780 miliardi di euro, rispetto ai poco meno di 5,3 miliardi del 2022. Tuttavia, le quantità esportate sono diminuite leggermente dello 0,9%, con un totale di 3,483 milioni di tonnellate.

Un 2023 da record per l'export dell'ortofrutta italiana

Cresce a due cifre l'import che segna un +13,6% in volume e un +15,7% in valore, ne risente pesantemente la bilancia commerciale che vede ridursi il saldo a poco più di 543 milioni di euro, in calo del 29,7% rispetto al dato del 2022. Molto significativo il deficit delle quantità, se nel 2022 avevamo importato circa 700 tonnellate in più di quanto esportato, nel 2023 il divario sale a oltre 500mila tonnellate segnando uno storico record negativo. Analizzando i singoli comparti, esportiamo più tuberi, ortaggi e legumi che realizzano un +8,7% in quantità e un +18,4% in valore, bene anche gli agrumi con +9,9% in valore e +19,3% in valore. Non lo stesso la frutta fresca che risente della crisi produttiva di pere e frutta estiva e che vede ridursi i volumi esportati del 7% a fronte però di un interessante volume di oltre 3 miliardi di euro di valore in crescita del 6,1%.

Male le esportazioni di frutta secca che a quantità pressoché costanti perdono il 13,3% in valore, sempre vivaci invece le esportazioni di frutta tropicale che cresce di oltre 20 punti sia in volume che valore. Il presidente di Fruitimprese, Marco Salvi, commenta così i dati: «La tenuta del sistema Italia nei mercati internazionali, nonostante un 2023 segnato dalla crescita dei costi di produzione e dal calo del potere di acquisto delle famiglie europee. Per il futuro preoccupano le crisi internazionali, in particolare il blocco del Mar Rosso. Mentre sul fronte imballaggi, da Bruxelles non giungono buone notizie, perché il compromesso raggiunto esclude la plastica per gli imballaggi di ortofrutta fresca non trasformata sotto 1,5kg di peso e lascia pericolosamente ad ogni Stato la possibilità di decidere quali prodotti escludere dal divieto».

